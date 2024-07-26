Прямая трансляция Смотрите грандиозную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Флаг Эстонии будут нести лучница Реэна Пярнат и дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд.

30-летняя Пярнат первой из Эстонии выступит в Париже - 25 июля она будет соревноваться в стрельбе из спортивного лука среди женщин. «Для меня большая честь нести эстонский флаг. Церемония открытия в Париже определенно будет отличаться от той, что была Токио, это уже необычно, так как мы будем скользить на лодках по Сене, а народ будет нам сопереживать. В Токио мы маршировали перед пустыми трибунами. Я с нетерпением жду этого нового опыта», - сказала Пярнат.

29-летний Кальюлайд совершит свой олимпийский дебют 31 июля. «Для меня большая честь нести флаг Эстонской Республики. Церемония открытия обязательно станет необычайно захватывающим событием», - уверен он.

По словам руководителя эстонской делегации Мартти Раю, знаменосцами стали спортсмены, добившиеся выдающихся результатов и закрепившие позицию Эстонии среди других стран.

«После восстановления независимости эстонское дзюдо было представлено на всех летних Олимпийских играх. Более того, наши дзюдоисты вернулись с этих соревнований с тремя медалями. Лучники ранее не несли флаг Эстонии на церемонии открытия. Надеюсь, что на церемонии открытия Пярнат и Кальюлайд будут нести флаг Эстонии с гордостью и это придаст им мотивации для достижения высоких результатов», - сказал Раю.

В составе сборной Team Estonia 25 спортсменов и лошадь, сборная одета в спортивную одежду Nike и парадную форму от Реэт Аус. Информация о составе, графике, новостях и результатах Team Estonia доступна на странице https://www.eok.ee/pariis-2024 и на каналах Team Estonia в Facebook и Instagram.

Из каналов Duo Media трансляцию Олимпийских игр ведут Kanal 2, Duo 5 и Kanal 7. В качестве официального радиоканала прямую трансляцию ведет Kuku.