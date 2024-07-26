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Олимпиада

Прямая трансляция Смотрите грандиозную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Rus.Postimees
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Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдет 26 июля вечером в самом центре Парижа - на реке Сена. Прямая трансляция Postimees и Kanal 2 начнется в 20:25.

Флаг Эстонии будут нести лучница Реэна Пярнат и дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд.

30-летняя Пярнат первой из Эстонии выступит в Париже - 25 июля она будет соревноваться в стрельбе из спортивного лука среди женщин. «Для меня большая честь нести эстонский флаг. Церемония открытия в Париже определенно будет отличаться от той, что была Токио, это уже необычно, так как мы будем скользить на лодках по Сене, а народ будет нам сопереживать. В Токио мы маршировали перед пустыми трибунами. Я с нетерпением жду этого нового опыта», - сказала Пярнат.

29-летний Кальюлайд совершит свой олимпийский дебют 31 июля. «Для меня большая честь нести флаг Эстонской Республики. Церемония открытия обязательно станет необычайно захватывающим событием», - уверен он.

По словам руководителя эстонской делегации Мартти Раю, знаменосцами стали спортсмены, добившиеся выдающихся результатов и закрепившие позицию Эстонии среди других стран.

«После восстановления независимости эстонское дзюдо было представлено на всех летних Олимпийских играх. Более того, наши дзюдоисты вернулись с этих соревнований с тремя медалями. Лучники ранее не несли флаг Эстонии на церемонии открытия. Надеюсь, что на церемонии открытия Пярнат и Кальюлайд будут нести флаг Эстонии с гордостью и это придаст им мотивации для достижения высоких результатов», - сказал Раю.

В составе сборной Team Estonia 25 спортсменов и лошадь, сборная одета в спортивную одежду Nike и парадную форму от Реэт Аус. Информация о составе, графике, новостях и результатах Team Estonia доступна на странице https://www.eok.ee/pariis-2024 и на каналах Team Estonia в Facebook и Instagram.

Из каналов Duo Media трансляцию Олимпийских игр ведут Kanal 2, Duo 5 и Kanal 7. В качестве официального радиоканала прямую трансляцию ведет Kuku.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
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