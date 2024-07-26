Погода свела на нет подготовку эстонской спортсменки в Париже: собранная информация едва ли пригодится

Однако ненадолго она испытала жизнь олимпийской деревни в ночь на пятницу, когда осталась в номерах сборной Эстонии, чтобы принять участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Он надеется еще глубже испытать олимпийскую радость после своего выступления, когда останется в Париже после своего старта и сможет открыть для себя игры.

Лыйв, кстати, тоже считает засушливые условия своим козырем, но волею судьбы в этом году ей не удалось выложить эти козыри на стол: абсолютно все ее соревнования в этом году прошли в дождь...

В Париже находится и муж спортсменки, Урмас Лыйв - менеджер, механик, повар и в целом широкий помощник Яаники. «Я в шутку сказала мужу, что если бы мой первый год в качестве спортсмена был таким, я бы сразу ушла из спорта. Это очень расстраивает, потому что когда ты неделю едешь под постоянным дождем и в грязи, это отнимает много энергии, и это очень, очень сложно. Тем более, что в этом году я покинула профессиональную команду, и теперь нам приходится самим обслуживать байки. Но пока мы как-то справляемся», - сказала Лыйв.

Что касается целей, то Лыйв поставила перед собой ту же цель, что ставила и перед Токио: место в первой десятке. Однако три года назад ей выполнить задачу не удалось, она заняла 17-е место; да и сейчас попасть в топ-10 будет непросто. «Это трудная задача, но не невыполнимая. Если у меня будет хороший день, мои ноги и все остальное будет в порядке, это возможно», - сказала она.

«Основная работа уже проделана, и теперь я буду делать все, что в моих силах. Важно, чтобы я смогла запомнить все ключевые места трассы, которые я просматривала, а также важно иметь возможность расслабиться на трассе. Это очень большая и важная часть - найти эти места для отдыха на трассе, потому что гонка будет очень интенсивной и напряженной», – заключила Лыйв.