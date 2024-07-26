Хотя маунтинбайкер Яаника Лыйв примет участие в Олимпийских играх в Париже только в воскресенье, она уже с начала этой недели находится во Франции. Это было сделано для того, чтобы лучше ознакомиться с трассой и условиями, и таким образом лучше подготовиться к соревнованиям.
Погода свела на нет подготовку эстонской спортсменки в Париже: собранная информация едва ли пригодится
Перевод: Павел Соболев
А именно, вместе с испанским техническим тренером Хесусом Кастельяносом Торресом они несколько дней подряд проезжали по олимпийской трассе на холме Эланкур, чтобы вместе определить там лучшие траектории движения.
Хотя на первый взгляд это кажется бешеной работой - запомнить каждый камень до последнего, а также то, как объехать его в конкретный момент, по словам Лыйв, работа не такая масштабная, как кажется на первый взгляд.
«Длина этой трассы чуть больше четырех километров, поэтому нуждающихся в запоминании мест не так уж и много. Кроме того, есть и простые места, например, часть питьевых пунктов, где все вокруг чисто и ровно», - сказал Лыйв в четверг вечером, представляя свои планы в Париже эстонским журналистам.
Процедура знакомства с трассой для гонщиков выглядит так: первое, что они делают, это проезжают по трассе. Кто один, кто с помощником. «В процессе каждое место получает свою специальную галочку», - начала объяснения Лыйв.
«Вообще, на трассе есть коридоры A, B и C на выбор, и когда мы едем по лесу, мы пытаемся предвидеть разные ситуации, например, какой коридор может оказаться самым быстрым во время дождя. Потом спокойно проезжаешь пять-шесть кругов на тренировке и пытаешься найти лучшие траектории движения. Я исследую одну линию, технический тренер - другую, а потом мы сравниваем, кто из нас оказался быстрее», - продолжила Лыйв.
Разница между хорошей и плохой траекторией движения иногда может составлять всего несколько сантиметров. Лыйв привела пример: «В среду у меня была ситуация, когда я дважды подряд проезжала по трассе в одном и том же месте, где было очень скользко, но в следующий раз я в этом месте повернула руль всего на два сантиметра вправо, и все получилось отлично».
Точно так же миллиметры играют роль и в риске проколоть шину. «На каждой трассе есть места, требующие большой точности, где, например, если проехать на сантиметр правее, шанс повредить колесо возрастает во много раз, потому что ты просто наезжаешь на камень. Количество мелких деталей на этой трассе очень и очень велико, потому что это не та трасса, на которой можно добиться отрыва на подъеме. Трасса очень разнообразна и имеет в разных участках разный темп, поэтому мелкие детали играют роль», - продолжила Лыйв.
Когда мы попросили Лыйв описать непрофессионалу трассу на горе Эланкур, она сказала, что сейчас это очень сухая, но одновременно и скользкая тропа. Это связано с тем, что трасса проезжена крайне жестко, «до дна», и в итоге галька очень скользкая. «Кроме того, на трассе есть большие каменные преграды и трамплины», - уточнила Лыйв, но признала, что очень велика вероятность того, что все сказанное ею к воскресенью окажется бесполезным.
А именно, в Париж обещают в субботу сильный дождь, который полностью изменит состояние трассы. «Похоже, что к этому дождю и надо готовиться, трасса окажется куда более скользкой и грязной, чем планировалось», - заявила Лыйв и дала понять, что езда на горном велосипеде в сухую погоду и езда во влажную отличаются друг от друга так же, как ночь и день.
«Есть гонщики, которые стабильно входят в десятку лучших в обоих вариантах, но в целом, если посмотреть именно на победителей, то в разных условиях выигрывают разные люди. Возможно, француженка Полин Ферран-Прево, которую здесь считают большим фаворитом, сошла с трассы на чемпионате Европы в этом году, потому что шел сильный дождь и такие условия были совсем не для нее», - сказала Лыйв.
Первый вкус олимпийской жизни
Хотя Яаника Лыйв три года назад тоже участвовала в Олимпиаде в Токио, в некотором смысле она чувствует себя олимпийской дебютанткой в Париже. Это все из-за ограничений, связанных с коронавирусом в 2021 году, когда на Олимпийских играх не было свободы, зрителей и веселья.
Правда, пока что она не смогла насладиться олимпийским весельем даже в Париже, поскольку живет и пребывает она не в олимпийской деревне, а в Эланкуре, пригороде Парижа. «Оттуда до места соревнований всего десять минут езды, и так жизнь становится гораздо менее напряженной», - объяснила она.
Однако ненадолго она испытала жизнь олимпийской деревни в ночь на пятницу, когда осталась в номерах сборной Эстонии, чтобы принять участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Он надеется еще глубже испытать олимпийскую радость после своего выступления, когда останется в Париже после своего старта и сможет открыть для себя игры.
Лыйв, кстати, тоже считает засушливые условия своим козырем, но волею судьбы в этом году ей не удалось выложить эти козыри на стол: абсолютно все ее соревнования в этом году прошли в дождь...
В Париже находится и муж спортсменки, Урмас Лыйв - менеджер, механик, повар и в целом широкий помощник Яаники. «Я в шутку сказала мужу, что если бы мой первый год в качестве спортсмена был таким, я бы сразу ушла из спорта. Это очень расстраивает, потому что когда ты неделю едешь под постоянным дождем и в грязи, это отнимает много энергии, и это очень, очень сложно. Тем более, что в этом году я покинула профессиональную команду, и теперь нам приходится самим обслуживать байки. Но пока мы как-то справляемся», - сказала Лыйв.
Что касается целей, то Лыйв поставила перед собой ту же цель, что ставила и перед Токио: место в первой десятке. Однако три года назад ей выполнить задачу не удалось, она заняла 17-е место; да и сейчас попасть в топ-10 будет непросто. «Это трудная задача, но не невыполнимая. Если у меня будет хороший день, мои ноги и все остальное будет в порядке, это возможно», - сказала она.
«Основная работа уже проделана, и теперь я буду делать все, что в моих силах. Важно, чтобы я смогла запомнить все ключевые места трассы, которые я просматривала, а также важно иметь возможность расслабиться на трассе. Это очень большая и важная часть - найти эти места для отдыха на трассе, потому что гонка будет очень интенсивной и напряженной», – заключила Лыйв.