POSTIMEES В ПАРИЖЕ Впечатления от олимпийской деревни: от пугающих кроватей до встречи с американской суперзвездой

Автор этих строк может подтвердить на собственном опыте: от кровати такое ощущение, будто на раму положили только тонкий наматрасник. На этой поверхности, вероятно, можно было бы легко постучать баскетбольным мячом.

Энели Ефимова наслаждается приватностью в выделенных ей покоях. Фото: Tairo Lutter

Однако то, что касается температуры, разделяет наших спортсменов на два лагеря. Девушкам кажется, что здесь слишком холодно, а очень опытные мужчины наслаждаются прохладным ветерком. Здесь необходимо уточнить, что в номерах присутствует какая-то система охлаждения, но это не кондиционер.

«Здесь очень холодно. Вчера вечером я включила обогрев, был 21 градус, я поставила на 26, но все равно было холодно. Если я все время здесь была бы с мокрой головой, должно было бы быть немного теплее. Но, по крайней мере, мне кажется, что я смогу тут спать спокойно», - заявила Ефимова.

В комнатах температура не ниже 22 градусов. «При нынешней погоде можно было открыть окно, чтобы впустить прохладный воздух. Для меня очень важно, чтобы в комнате было прохладно. И чтобы был воздух. Я бы не сказала, что я придирчива, но я чувствительна к температуре. Я могу тренироваться и соревноваться в жару. Но если вы потом не можете охладиться и хорошо выспаться, что-то начнет раздражать».

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