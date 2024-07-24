Вы когда-нибудь задумывались, что такое олимпийская деревня во время проведения летних Олимпийских игр? Следуйте за нами и узнаете!
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Впечатления от олимпийской деревни: от пугающих кроватей до встречи с американской суперзвездой
Перевод: Павел Соболев
Согласно правилам и традиции, журналистов, выходящих из автобуса, встречают сотрудники правоохранительных органов с мощным автоматическим оружием. Риски безопасности на играх этого года будут очень высокими. Однако, с другой стороны, предвидя опасность, человек становится исключительно бдителен и готов к неожиданностям. Во всяком случае, полицейские охотно продемонстрировали фотографу Postimees свою экипировку и физическую подготовку.
Сравнимый с аэропортами, но значительно более легкий контроль при въезде в деревню все равно довольно усерден. К счастью, персонал здесь, по крайней мере, поначалу, кажется дружелюбным, отзывчивым, и понимает по-английски. Правда, 23 июля - это еще только прелюдия к спортивному празднику. Первые соревнования пройдут в среду-четверг, церемония открытия состоится в пятницу вечером. Еще неизвестно, все ли пойдет гладко, когда сюда прибудут массы.
Множество вариантов
Олимпийская деревня, состоящая из трех районов (Сен-Дени, Сен-Уан и Л'Иль-Сен-Дени), во время соревнований вмещает 14 250 спортсменов. Еще 8000 спортсменов примут участие в Паралимпийских играх. Высотные здания, магазины, столовые, спортивные залы и тому подобное занимают площадь в 52 га. Львиная доля жизни деревни протекает на восточном берегу Сены, но территория простирается и на другой берег знаменитой реки, через мост.
«Это как отдельный город», - рассказала лучница Реэна Пярнат, которая станет первой эстонкой, вышедшей на соревновательную тропу в Париже. Она участвует в своей третьей Олимпиаде.
Гребец Тыну Эндрексон уже в шестой раз оказывается в олимпийской деревне. 45-летний суровый мужчина, повидавший многое, уже не шутит.
«Относительно похоже на все олимпийские деревни, деревня всегда остается деревней», - стоически размышляет он о своем опыте участия в Олимпийских играх в Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).
«Элементарное и все необходимое для спортсмена есть в каждой деревне. Другое дело, сколько добавляют к этому дизайн и тому подобное. Сейчас организация Олимпиады - достаточно затратное мероприятие, будем радоваться, что игры вообще проводятся».
Его давний боевой партнер, 41-летний Аллар Рая, который участвует «всего лишь» в пятых играх, выбрал своего фаворита среди деревень. «Я бы сказал, что Олимпийская деревня в Пекине была самой крутой. Они явно хотели показать там силу. Остальные примерно равны. Эта деревня немного сбивает с толку. Некоторые ограничения на передвижение и маркировка немного смущают. Но в целом все это все равно очень хорошо».
Некоторые вещи действительно изменились со временем. Например, помимо обычной основной столовой с широким выбором, на улицах деревни можно найти множество так называемых pop-up-киосков с широким выбором безалкогольных напитков, кофе, круассанов, фруктов и даже гамбургеров. В качестве приятного бонуса щедрая акция Samsung - всем спортсменам в качестве приза будет вручен мобильный телефон Galaxy Z Flip6.
«Все, что нужно спортсмену, находится под рукой. Все чисто», - сказал Рая.
Развитию подверглось и движение внутри деревни. Помимо небольших автобусов и транспортных средств, напоминающих гольф-кары, спортсмены могут передвигаться из одного места в другое на велосипеде. Он явно популярен среди представителей разных стран, а также и среди наших спортсменов.
Личные проблемы
Небольшая эстонская делегация из 25 спортсменов, различных тренеров, представителей и вспомогательного персонала разместилась в уголке олимпийской деревни, в резиденции вместе с бразильцами. Хотя большинство домов украшено флагами соответствующей страны, наш триколор еще выставить не удалось. Однако пока это только ложка дегтя. Все спортсмены, пришедшие во вторник на обед, были в хорошем настроении и готовы к соревнованиям.
Но насколько хороши условия для подготовки с точки зрения среды обитания? Перед играми в воздухе висело два вопросительных знака: кровати из картонных коробок и отсутствие кондиционера. И то, и другое напрямую затронуло эстонских спортсменов.
Интересно, что проблема не в каркасе кровати, а в матрасе. «Если бы я могла выбирать, я бы определенно выбрала более мягкий. Когда я пришла сюда в первый раз, я села и испугалась. К этому нужно привыкнуть», - призналась пловчиха Энели Ефимова, которая уже в воскресенье поборется за высокое итоговое место на дистанции 100 м брассом.
Ее поддержала Пярнат, чьи первые ночи тут, возможно, прошли не с лучшим сном. Хотя технологии говорят об обратном!
«Мы смогли использовать какое-то приложение, которое сообщает вам, насколько матрас соответствует вашему типу телосложения. Согласно этим данным, кровать мне должна подойти идеально», - описала разработку лучшая лучница Эстонии. Но она особо не жалуется.
То же самое касается и гребцов. «Старый медведь» Эндрексон одобрил это место. «Думаю, кровать не сломается. Но матрас был жесткий. Подушку получил только на вторую ночь, это немного помогло. Сегодня было довольно хорошо. Приложение также показало, что я хорошо спал», - сказал он, оценивая кровать, способную выдержать до 200 кг.
Автор этих строк может подтвердить на собственном опыте: от кровати такое ощущение, будто на раму положили только тонкий наматрасник. На этой поверхности, вероятно, можно было бы легко постучать баскетбольным мячом.
Однако то, что касается температуры, разделяет наших спортсменов на два лагеря. Девушкам кажется, что здесь слишком холодно, а очень опытные мужчины наслаждаются прохладным ветерком. Здесь необходимо уточнить, что в номерах присутствует какая-то система охлаждения, но это не кондиционер.
«Здесь очень холодно. Вчера вечером я включила обогрев, был 21 градус, я поставила на 26, но все равно было холодно. Если я все время здесь была бы с мокрой головой, должно было бы быть немного теплее. Но, по крайней мере, мне кажется, что я смогу тут спать спокойно», - заявила Ефимова.
В комнатах температура не ниже 22 градусов. «При нынешней погоде можно было открыть окно, чтобы впустить прохладный воздух. Для меня очень важно, чтобы в комнате было прохладно. И чтобы был воздух. Я бы не сказала, что я придирчива, но я чувствительна к температуре. Я могу тренироваться и соревноваться в жару. Но если вы потом не можете охладиться и хорошо выспаться, что-то начнет раздражать».
Встреча со звездой
Но как метко сказала Ефимова: условия у всех одинаковые. Или почти у всех, ведь некоторые спортсмены живут далеко от олимпийской деревни. На примере Эстонии можно сказать, что яхтсмены живут в Марселе, а стрелков доставляют в Шатору, что довольно далеко от Парижа. Например, нет в олимпийской деревне и звездной сборной США по баскетболу, ценящей конфиденциальность и покой.
Но это не значит, что здесь нет ярких звезд. Например, Рая в первые же дни познакомился с одним из лучших теннисистов всех времен Рафаэлем Надалем. Совместное фото получилось милое.
«Мы встретились в столовой, - открыл предысторию Рая. - На прошлой Олимпиаде нам с Новаком Джоковичем пришлось делить коврик и разговаривать в спортзале. Теперь я поймал Надаля за пуговицу. Для меня они оба - довольно большие спортсмены, с которыми мне хотелось бы сфотографироваться. Так же, как и с Тыну Эндрексоном».
На экипаж Postimees также просыпалось немного звездной пыли. На Аллее флагов одна из самых известных спортсменок мира, американская гимнастка Симона Байлз внезапно наткнулась на камеру фотографа Postimees, который активно искал удачные ракурсы; наткнулась в буквальном смысле. «Ой, черт…», - прозвучало из уст американки, едва избежавшей удара объектива.
Чрезвычайно искусную на брусьях, бревне и тому подобном спортсменку действительно можно легко не заметить, ведь по официальным данным ее рост составляет всего 142 сантиметра. Нужно иметь острый глаз!