POSTIMEES В ПАРИЖЕ Центр Парижа полностью во власти Олимпиады, обычным туристом ехать туда сейчас нет смысла

Во время Олимпиады Эйфелева башня будет открыта для посетителей, но добраться до нее будет весьма проблематично. Фото: Ville Arike

Однако большая зеленая зона перед Эйфелевой башней (Марсово поле) в настоящее время недоступна: ее «оккупировали» Олимпийские игры. Рядом с башней расположена арена для пляжного волейбола, для которой нашлось действительно идеальное место.

Олимпийская арена для пляжного волейбола. Фото: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL / Scanpix

Затем направляемся на другой берег реки. Переправиться через Сену во время Олимпийских игр совсем непросто. Тот, кто это планирует, должен сначала выяснить, какой мост он может использовать, а какой нет. Авторы этих строк намеренно почти не сделали предварительной работы, чтобы получить настоящее и непосредственное впечатление от сегодняшнего Парижа.

Ранее распространялась такая информация, что во время игр в определенные зоны смогут попасть только местные жители, люди, имеющие аккредитацию, и зрители с билетами. То же самое было и с переправой через реку: на один из многих мостов, которые мы встретили, можно было попасть, лишь предъявив аккредитацию.

Вскоре, въезжая на Елисейские поля, главную улицу между Триумфальной аркой и площадью Согласия, мы столкнулись с необычным зрелищем: на широкой улице нет машин, и по ней можно прогуляться. Эта улица - одна из тех, по которым зрители могут переместиться на церемонию открытия, а затем в последующие недели - и в несколько мест проведения соревнований.

Свободные от автомобилей Елисейские поля. Фото: Ville Arike