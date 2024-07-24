Часть территории вокруг Эйфелевой башни, часть Елисейских полей, площадь Согласия, сад Тюильри... Это обязательные к посещению туристами места, но они недоступны во время Олимпийских игр.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Центр Парижа полностью во власти Олимпиады, обычным туристом ехать туда сейчас нет смысла
Перевод: Павел Соболев
Центр Парижа превратился в гигантскую строительную площадку. Повсюду стоят дощатые заборы, металлические решетки и ограждения. Во многих местах путь преграждают полицейские-жандармы и пропускают куда-то только избранных. Причина в том, что в центре Парижа построено множество площадок для проведения соревнований, к территории которых относятся и все объекты, что обслуживают эти арены. Соревновательные объекты окружены садами, так что свободное передвижение ограничено на еще большей территории.
Во вторник днем, когда одна часть парижской бригады Postimees добралась до ближайшей олимпийской деревни, другая часть, то есть авторы этих строк, отправилась на прогулку по городу. Это то, что для обычного туриста будет недоступно в ближайшие недели.
Мы начали с Эйфелевой башни. Поезд линии метро 6 пропускает несколько остановок на другом берегу реки по пути к Эйфелевой башне. Причина кроется в том, что из-за пятничной церемонии открытия в эти дни закрыто довольно много станций метро и улиц вокруг Сены.
Затем поезд останавливается на Бир-Хакейм, ближайшей к Эйфелевой башне станции. Но к башне нельзя подойти обычным способом. Впереди ограждения, а указатели ведут на временную дорогу.
Эйфелеву башню можно посещать практически без ограничений во время Олимпийских игр. Единственным исключением является пятница, день церемонии открытия, когда она закрыта. В остальное время она открыта в обычном режиме. Однако вам придется немало потрудиться, чтобы понять, как до нее сейчас можно добраться. Информация и схема доступны на сайте башни.
Однако большая зеленая зона перед Эйфелевой башней (Марсово поле) в настоящее время недоступна: ее «оккупировали» Олимпийские игры. Рядом с башней расположена арена для пляжного волейбола, для которой нашлось действительно идеальное место.
Затем направляемся на другой берег реки. Переправиться через Сену во время Олимпийских игр совсем непросто. Тот, кто это планирует, должен сначала выяснить, какой мост он может использовать, а какой нет. Авторы этих строк намеренно почти не сделали предварительной работы, чтобы получить настоящее и непосредственное впечатление от сегодняшнего Парижа.
Ранее распространялась такая информация, что во время игр в определенные зоны смогут попасть только местные жители, люди, имеющие аккредитацию, и зрители с билетами. То же самое было и с переправой через реку: на один из многих мостов, которые мы встретили, можно было попасть, лишь предъявив аккредитацию.
Вскоре, въезжая на Елисейские поля, главную улицу между Триумфальной аркой и площадью Согласия, мы столкнулись с необычным зрелищем: на широкой улице нет машин, и по ней можно прогуляться. Эта улица - одна из тех, по которым зрители могут переместиться на церемонию открытия, а затем в последующие недели - и в несколько мест проведения соревнований.
Именно в центре города в четверг Реэна Пярнат будет стрелять из лука, Нелли Дифферт начнет фехтовать в субботу, а Мадис Михкельс будет тут крутить педали на следующей неделе. Это пространство станет пространством для движения больших масс.
Если смотреть в сторону площади Согласия, уже издалека видно, что и тут впереди разбит сад, а над ним возвышается трибуна. В этом районе проводятся соревнования по четырем видам спорта: представлены баскетбол 3х3, брейк-данс, скейтбординг и велосипедный BMX-фристайл.
Уже во время подачи заявки на Олимпийские игры, при разработке концепции организаторам сразу было понятно, что так называемые «городские» спортивные соревнования должны проходить в самом центре города. Вышеупомянутые четыре площадки, самая заметная из которых - для баскетбола 3х3, лучше всего представляют эту концепцию, и тут соревнования будут проходить практически без перерыва с ближайшей субботы и по 10 августа.
Однако использование этой площади означает, что большой и красивый сад Тюильри также покрыт всевозможной вспомогательной инфраструктурой. Также до сентября закрыты три станции метро в этом районе, в том числе и для пересадок.
Болельщики, посещающие Олимпийские игры, должны запасаться временем, чтобы добраться до мест соревнований, потому что прежде всего, чтобы туда попасть, придется много идти пешком, также известно, что на месте будет много людей и придется пройти проверку безопасности. Обязательно нужно продумать, откуда зрители смогут добраться до того или иного места соревнований, ведь если двигаться по своему усмотрению, то можно оказаться за забором в месте, находящемся в нескольких километрах от входа. Вся необходимая информация размещена на сайте Олимпийских игр.
На сайте Парижа рядовых туристов воодушевляют тем, что в целом Париж работает в обычном режиме, и всем по-прежнему рады. Однако, как было написано выше, на территориях олимпийских объектов необходимо учитывать важные ограничения.