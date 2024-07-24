Выступающая за Кипр экс-россиянка перед Олимпиадой оказалась втянута в порноскандал

Перевод: Павел Соболев

Подобные фото- и видеоматериалы циркулируют на сайте OnlyFans, где за их просмотр может заплатить любой желающий пользователь. Большая часть материалов носит эротический и порнографический характер.

По данным кипрских СМИ, о фотографиях узнал местный олимпийский комитет и попросил Куличенко закрыть аккаунт, но спортсменка отказалась.

Сама Куличенко заявила, что это не она появляется в видеороликах, циркулирующих в интернете. Через адвокатов она сообщила, что на самом деле это порно, созданное с помощью искусственного интеллекта без ее участия. Кроме того, она рассказала, что это так называемая «порноместь». По данным кипрских СМИ, никаких уголовных обвинений в связи с этими фотографиями никому не предъявлено.

Отец 21-летней Елены Куличенко - российский олигарх Алексей Куличенко, который вложил гигантские суммы в экономику островного государства, входящего в Евросоюз, благодаря чему члены его семьи получили кипрское гражданство.

На церемонии открытия Олимпиады Куличенко, которая представляет Кипр с лета 2022 года, должна нести кипрский флаг, а вторым знаменосцем заявлен спринтер-бегун Милан Трайкович.

После того, как Куличенко была назначена знаменосцем, в интернет и просочились ее предполагаемые обнаженные фото и видео. В июне 2024 года Куличенко установила рекорд Кипра в женских прыжках в высоту - 1,97.