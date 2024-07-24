Ср, 24.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

Стали известны знаменосцы делегации Эстонии на церемонии открытия Олимпиады

Postimees Sport
Copy
Реэна Пярнат на Олимпиаде в Токио.
Реэна Пярнат на Олимпиаде в Токио. Фото: Sander Allikmäe

Лучница Реэна Пярнат и дзюдоист Клен-Кристофер Кальюлайд понесут эстонский флаг на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Перевод: Павел Соболев

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает в Париже традицию, начатую на Олимпийских играх в Токио, когда мужчина и женщина одновременно несут флаг одной страны. Олимпийский комитет Эстонии выбрал Пярнат, участвующую в своих третьих Олимпийских играх, и Кальюлайда, дзюдоиста, дебютирующего на Олимпийских играх, в качестве знаменосцев на церемонии открытия на реке Сена, сообщается на сайте ЭОК.

Церемония открытия Парижской Олимпиады состоится в пятницу вечером, а прямая трансляция Kanal 2 и Postimees начнется в 20.25.

30-летняя Пярнат – первый представитель Эстонии, кто выступит в Париже, ведь уже 25 июля она примет участие в квалификационном раунде индивидуальных соревнований лучниц. «Для меня большая честь нести эстонский флаг. Церемония открытия в Париже, конечно, будет отличаться от Токио, это уже нечто особенное, что мы будем на Сене, и толпа будет сопереживать. На Олимпийских играх в Токио мы маршировали перед пустыми трибунами. Я очень жду этого нового опыта», - сказала Пярнат.

29-летний Кальюлайд выступит на Олимпийских играх 31 июля. «Для меня большая честь нести флаг Эстонской Республики. Церемония открытия, безусловно, станет очень волнующим событием», - сказал Кальюлайд.

По словам главы эстонской делегации Мартти Раю, знаменосцами были выбраны спортсмены, добившиеся выдающихся результатов и закрепившие позицию Эстонии среди других стран. «Эстонское дзюдо было представлено на всех летних Олимпийских играх с момента обретения независимости. Мало того, наши дзюдоисты еще и вернулись с Олимпиад с тремя медалями. Ранее лучники не несли эстонский флаг на церемонии открытия, но в этом виде спорта уже несколько Олимпиад прошло с участием Эстонии. Я надеюсь, что и Пярнат, и Кальюлайд с гордостью пронесут эстонский флаг на церемонии открытия, и это также даст им мотивацию для достижения хороших результатов», - сказал Раю.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх