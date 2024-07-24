Стали известны знаменосцы делегации Эстонии на церемонии открытия Олимпиады

Перевод: Павел Соболев

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает в Париже традицию, начатую на Олимпийских играх в Токио, когда мужчина и женщина одновременно несут флаг одной страны. Олимпийский комитет Эстонии выбрал Пярнат, участвующую в своих третьих Олимпийских играх, и Кальюлайда, дзюдоиста, дебютирующего на Олимпийских играх, в качестве знаменосцев на церемонии открытия на реке Сена, сообщается на сайте ЭОК.

Церемония открытия Парижской Олимпиады состоится в пятницу вечером, а прямая трансляция Kanal 2 и Postimees начнется в 20.25.

30-летняя Пярнат – первый представитель Эстонии, кто выступит в Париже, ведь уже 25 июля она примет участие в квалификационном раунде индивидуальных соревнований лучниц. «Для меня большая честь нести эстонский флаг. Церемония открытия в Париже, конечно, будет отличаться от Токио, это уже нечто особенное, что мы будем на Сене, и толпа будет сопереживать. На Олимпийских играх в Токио мы маршировали перед пустыми трибунами. Я очень жду этого нового опыта», - сказала Пярнат.

29-летний Кальюлайд выступит на Олимпийских играх 31 июля. «Для меня большая честь нести флаг Эстонской Республики. Церемония открытия, безусловно, станет очень волнующим событием», - сказал Кальюлайд.

По словам главы эстонской делегации Мартти Раю, знаменосцами были выбраны спортсмены, добившиеся выдающихся результатов и закрепившие позицию Эстонии среди других стран. «Эстонское дзюдо было представлено на всех летних Олимпийских играх с момента обретения независимости. Мало того, наши дзюдоисты еще и вернулись с Олимпиад с тремя медалями. Ранее лучники не несли эстонский флаг на церемонии открытия, но в этом виде спорта уже несколько Олимпиад прошло с участием Эстонии. Я надеюсь, что и Пярнат, и Кальюлайд с гордостью пронесут эстонский флаг на церемонии открытия, и это также даст им мотивацию для достижения хороших результатов», - сказал Раю.