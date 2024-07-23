Нескольким израильским спортсменам угрожали в преддверии Олимпийских игр в Париже. По данным немецкой газеты Bild, 15 из 88 представителей израильской олимпийской сборной получили сообщения с угрозами.
Израильские олимпийцы получают сообщения с угрозами
Перевод: Павел Соболев
В сообщениях говорится, что каждый присутствующий в Париже израильский атлет подвергнется нападению на Олимпийских играх.
Отправитель писем - организация, называющая себя «Народные защитники». В сообщениях организация грозит повторением трагических событий Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы убили 11 членов израильской делегации.
«Вас не приглашали на Олимпийские игры в Париже. Но если вы приедете, знайте, что мы планируем повторить то, что произошло в Мюнхене», - говорится в сообщении.
Израильским спортсменам предлагается круглосуточная специальная защита в Париже.
Ранее два израильских олимпийских спортсмена (дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черут) получили сообщения с приглашением на их собственные похороны.
Вопрос обострился после того, как Международный олимпийский комитет разрешил израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.