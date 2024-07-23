Израильские олимпийцы получают сообщения с угрозами

Перевод: Павел Соболев

В сообщениях говорится, что каждый присутствующий в Париже израильский атлет подвергнется нападению на Олимпийских играх.

Отправитель писем - организация, называющая себя «Народные защитники». В сообщениях организация грозит повторением трагических событий Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы убили 11 членов израильской делегации.

«Вас не приглашали на Олимпийские игры в Париже. Но если вы приедете, знайте, что мы планируем повторить то, что произошло в Мюнхене», - говорится в сообщении.

Израильским спортсменам предлагается круглосуточная специальная защита в Париже.

Ранее два израильских олимпийских спортсмена (дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черут) получили сообщения с приглашением на их собственные похороны.

Вопрос обострился после того, как Международный олимпийский комитет разрешил израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.