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Олимпиада

Израильские олимпийцы получают сообщения с угрозами

Postimees Sport
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Израильский дзюдоист Петер Пальчик.
Израильский дзюдоист Петер Пальчик. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix

Нескольким израильским спортсменам угрожали в преддверии Олимпийских игр в Париже. По данным немецкой газеты Bild, 15 из 88 представителей израильской олимпийской сборной получили сообщения с угрозами.

Перевод: Павел Соболев

В сообщениях говорится, что каждый присутствующий в Париже израильский атлет подвергнется нападению на Олимпийских играх.

Отправитель писем - организация, называющая себя «Народные защитники». В сообщениях организация грозит повторением трагических событий Олимпиады 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы убили 11 членов израильской делегации.

«Вас не приглашали на Олимпийские игры в Париже. Но если вы приедете, знайте, что мы планируем повторить то, что произошло в Мюнхене», - говорится в сообщении.

Израильским спортсменам предлагается круглосуточная специальная защита в Париже.

Ранее два израильских олимпийских спортсмена (дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черут) получили сообщения с приглашением на их собственные похороны.

Вопрос обострился после того, как Международный олимпийский комитет разрешил израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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