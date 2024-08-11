Летняя Олимпиада в Париже подошла к завершению. Смотрите грандиозную церемонию закрытия.
Смотрите грандиозную церемонию закрытия летних Олимпийских игр в Париже
Пришло время оглянуться назад и вспомнить все, что проходило в течение этих двух с небольшим недель. Победы и поражения, горе и радость.
Олимпиада завершается. Смотрите парад атлетов с нами!
В студии Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.