Вс, 11.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

Смотрите грандиозную церемонию закрытия летних Олимпийских игр в Париже

rus.postimees.ee
Copy

Летняя Олимпиада в Париже подошла к завершению. Смотрите грандиозную церемонию закрытия.

Пришло время оглянуться назад и вспомнить все, что проходило в течение этих двух с небольшим недель. Победы и поражения, горе и радость. 

Олимпиада завершается. Смотрите парад атлетов с нами!

В студии Стас Кузнецов и Инна Мельникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх