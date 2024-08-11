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Олимпиада

Прямой эфир Гонка на выносливость в Париже: женщины бегут марафон

rus.postimees.ee
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В прямом эфире Олимпиада! Сегодня свою марафонскую дистанцию бегут женщины.

Олимпийский марафон протяженностью 42 км 195 м пройдет через места, ставшие визитной карточкой Парижа. Он начнется у Отель-де-Виль (мэрии города) и завершится у Дома инвалидов. Дистанция пройдет через Опера Гарнье (Гранд-опера), Вандомскую площадь, сад Тюильри, пирамиду Лувра, площадь Согласия, Гран-Пале (Большой дворец), сады Трокадеро, Версаль, Эйфелеву башню.

В студии Алекс Лубнин.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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