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Олимпиада

Прямой эфир Следите за олимпийским марафоном, который пройдет по необычной дистанции

rus.postimees.ee
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Присоединяйтесь к олимпийскому марафону - прямую трансляцию вы можете смотреть на портале Rus.Postimees.

Олимпийский марафон протяженностью 42 км 195 м пройдет через места, ставшие визитной карточкой Парижа. Он начнется у Отель-де-Виль (мэрии города) и завершится у Дома инвалидов. Дистанция пройдет через Опера Гарнье (Гранд-опера), Вандомскую площадь, сад Тюильри, пирамиду Лувра, площадь Согласия, Гран-Пале (Большой дворец), сады Трокадеро, Версаль, Эйфелеву башню.

Около семи тысяч человек смогут купить билет стоимостью 24 евро (24 американских доллара), чтобы воочию понаблюдать за окончанием марафонского забега с трибуны, которая будет установлена рядом с линией финиша. Большое количество людей также ожидается на других частях трассы, где они смогут увидеть и поддержать марафонцев.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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