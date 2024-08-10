Прямой эфир Следите за олимпийским марафоном, который пройдет по необычной дистанции

Олимпийский марафон протяженностью 42 км 195 м пройдет через места, ставшие визитной карточкой Парижа. Он начнется у Отель-де-Виль (мэрии города) и завершится у Дома инвалидов. Дистанция пройдет через Опера Гарнье (Гранд-опера), Вандомскую площадь, сад Тюильри, пирамиду Лувра, площадь Согласия, Гран-Пале (Большой дворец), сады Трокадеро, Версаль, Эйфелеву башню.

Около семи тысяч человек смогут купить билет стоимостью 24 евро (24 американских доллара), чтобы воочию понаблюдать за окончанием марафонского забега с трибуны, которая будет установлена рядом с линией финиша. Большое количество людей также ожидается на других частях трассы, где они смогут увидеть и поддержать марафонцев.