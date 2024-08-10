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Прямой эфир ⟩ Следите за олимпийским марафоном, который пройдет по необычной дистанции
Олимпийский марафон протяженностью 42 км 195 м пройдет через места, ставшие визитной карточкой Парижа. Он начнется у Отель-де-Виль (мэрии города) и завершится у Дома инвалидов. Дистанция пройдет через Опера Гарнье (Гранд-опера), Вандомскую площадь, сад Тюильри, пирамиду Лувра, площадь Согласия, Гран-Пале (Большой дворец), сады Трокадеро, Версаль, Эйфелеву башню.
Около семи тысяч человек смогут купить билет стоимостью 24 евро (24 американских доллара), чтобы воочию понаблюдать за окончанием марафонского забега с трибуны, которая будет установлена рядом с линией финиша. Большое количество людей также ожидается на других частях трассы, где они смогут увидеть и поддержать марафонцев.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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