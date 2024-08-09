Дебют брейкинга на Олимпийских играх состоялся в 2018 году на летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. После большого успеха там брейкинг был выбран для включения в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже в качестве нового вида спорта, пишет портал olympics.com.
Прямой эфир ⟩ Новая олимпийская дисциплина порадует многих - смотрите финальные соревнования по брейкингу
Соревнования по брейкингу на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут среди мужчин и женщин. В их рамках 16 B-Boys и 16 B-Girls сразятся в зрелищных сольных баттлах. Спортсмены будут использовать комбинацию элементов, включая «windmill» («ветряные мельницы»), «6-step» («6 шагов» – базовая последовательность работы ног) и «freezes» («замирания»), адаптируя свои движения и импровизируя под треки ди-джея, чтобы получить голоса судей и завоевать первые олимпийские медали по брейкингу.
Сегодня вы увидите финальные соревнования.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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