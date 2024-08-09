Прямой эфир Новая олимпийская дисциплина порадует многих - смотрите финальные соревнования по брейкингу

Соревнования по брейкингу на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдут среди мужчин и женщин. В их рамках 16 B-Boys и 16 B-Girls сразятся в зрелищных сольных баттлах. Спортсмены будут использовать комбинацию элементов, включая «windmill» («ветряные мельницы»), «6-step» («6 шагов» – базовая последовательность работы ног) и «freezes» («замирания»), адаптируя свои движения и импровизируя под треки ди-джея, чтобы получить голоса судей и завоевать первые олимпийские медали по брейкингу.