Не пропустите главные соревнования сегодняшнего дня: эстонский легкоатлет Расмус Мяги вышел в финал соревнований и сегодня будет бороться за олимпийские медали.

Старт трансляции программы по легкой атлетике намечен на 20.20 по эстонскому времени - не пропустите.

Соревнования Расмуса Мяги начнутся в 21.40 - финальный забег на 400 м с барьерами.