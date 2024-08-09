Не пропустите главные соревнования сегодняшнего дня: эстонский легкоатлет Расмус Мяги вышел в финал соревнований и сегодня будет бороться за олимпийские медали.
Старт трансляции программы по легкой атлетике намечен на 20.20 по эстонскому времени - не пропустите.
Соревнования Расмуса Мяги начнутся в 21.40 - финальный забег на 400 м с барьерами.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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