Еще один олимпийский день и, как обычно, утренний блок трансляций прямого эфира из Парижа посвящен соревнованиям по легкой атлетике.
Прямой эфир: сегодня эстафета, семиборье, прыжки в длину и многое другое
Женское семиборье продолжается: сегодняшний день откроют соревнования по прыжкам в длину, также вы увидите и квалификационные соревнования по метанию копья.
Пройдет женская и мужская эстафета 4х400 м, а также полуфинал в забеге на 800 м среди мужчин.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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