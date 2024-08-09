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Олимпиада

Прямой эфир: сегодня эстафета, семиборье, прыжки в длину и многое другое

rus.postimees.ee
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Еще один олимпийский день и, как обычно, утренний блок трансляций прямого эфира из Парижа посвящен соревнованиям по легкой атлетике. 

Женское семиборье продолжается: сегодняшний день откроют соревнования по прыжкам в длину, также вы увидите и квалификационные соревнования по метанию копья.

Пройдет женская и мужская эстафета 4х400 м, а также полуфинал в забеге на 800 м среди мужчин.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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