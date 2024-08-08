Вечерний блок прямого эфира приготовил для вас самое интересное: финальные состязания на беговых дистанциях легкоатлетов и многое другое!
Прямой эфир ⟩ Олимпиада: смотрите финалы среди легкоатлетов!
Женское семиборье - толкание ядра.
Полуфиналы женских забегов на 1500 м.
Финал прыжков в длину среди женщин.
Финал по метанию копья среди мужчин.
Финал мужской 200-метровки.
Женское семиборье: забег на 200 м.
Финал забега на 400 м с барьерами среди женщин.
Финал забега на 110 м с барьерами среди мужчин.
В студии Стас Кузнецов.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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