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Олимпиада

Прямой эфир Олимпиада: смотрите финалы среди легкоатлетов!

rus.postimees.ee
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Вечерний блок прямого эфира приготовил для вас самое интересное: финальные состязания на беговых дистанциях легкоатлетов и многое другое!

Женское семиборье - толкание ядра.

Полуфиналы женских забегов на 1500 м.

Финал прыжков в длину среди женщин.

Финал по метанию копья среди мужчин.

Финал мужской 200-метровки.

Женское семиборье: забег на 200 м.

Финал забега на 400 м с барьерами среди женщин.

Финал забега на 110 м с барьерами среди мужчин.

В студии Стас Кузнецов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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