Всего в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Париже будет разыграно по пять комплектов медалей для мужчин и для женщин — на два меньше, чем в Токио-2020. Смотрите зрелищные финалы соревнований.
В эфире финальные соревнования среди мужчин (каное и каяки), женщин (байдарки).
В студии Дмитрий Пютсепп.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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