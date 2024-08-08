Спортивное скалолазание – современный вид спорта, который приобрел огромную популярность за последние 20 лет. Им занимается много юношей и девушек: 39 процентов скалолазов моложе 18 лет. Соревнования и тренировки проходят как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. В 150 странах мира насчитывается более 25 миллионов скалолазов.