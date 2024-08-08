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Олимпиада

Прямой эфир Становится все интереснее: олимпийские соревнования по легкой атлетике продолжаются

rus.postimees.ee
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Трансляция олимпийский соревнований продолжается! Смотрите в этом блоке прямой эфир с соревнований по легкой атлетике - программа этого дня откроется стартовой стометровкой женского семиборья.

Затем пройдут состязания по толканию ядра среди женщин, утешительный тур женской стометровки с барьерами и вновь перейдем к соревнованиям по семиборью у женщин: прыжкам в высоту.

Следующие соревнования в этой трансляции первый тур женской и мужской эстафет 4х100, а завершит утреннюю трансляцию утешительный тур мужского забега на 800 м. 

В студии Стас Кузнецов и Инна Мельникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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