Трансляция олимпийский соревнований продолжается! Смотрите в этом блоке прямой эфир с соревнований по легкой атлетике - программа этого дня откроется стартовой стометровкой женского семиборья.
Прямой эфир ⟩ Становится все интереснее: олимпийские соревнования по легкой атлетике продолжаются
Затем пройдут состязания по толканию ядра среди женщин, утешительный тур женской стометровки с барьерами и вновь перейдем к соревнованиям по семиборью у женщин: прыжкам в высоту.
Следующие соревнования в этой трансляции первый тур женской и мужской эстафет 4х100, а завершит утреннюю трансляцию утешительный тур мужского забега на 800 м.
В студии Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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