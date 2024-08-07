Вечерний блок трансляции Олимпийский игр в Париже. Конечно, все внимание приковано к выступлению эстонского легкоатлета Расмуса Мяги - он будет сегодня соревноваться в забеге на 400 м с барьерами.
Прямой эфир ⟩ Олимпийская надежда Эстонии Расмус Мяги будет бороться за выход в финал
Ориентировочно, его соревнования начнутся в 20.30. А пока вы ждете, сможете увидеть еще много интересного:
Вечерний блок стартует с трансляции финала женских прыжков с шестом и перейдет к с полуфиналу мужского забега на 110 м с барьерами. Затем у мужчин начнется квалификация по тройному прыжку.
После этого главное соревнование дня - мужской полуфинал на дистанции 400 м с барьерами, на котором выступит и Расмус Мяги.
Ну а затем соревнования продолжатся: финал метания диска (мужчины), полуфиналы на дистанции 400 м (женщины), финал мужского забега на 400 м, финал мужского стипльчеза и церемония награждения победительниц забега на 200 м.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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