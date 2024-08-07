Прямой эфир Олимпийская надежда Эстонии Расмус Мяги будет бороться за выход в финал

Ориентировочно, его соревнования начнутся в 20.30. А пока вы ждете, сможете увидеть еще много интересного:

Вечерний блок стартует с трансляции финала женских прыжков с шестом и перейдет к с полуфиналу мужского забега на 110 м с барьерами. Затем у мужчин начнется квалификация по тройному прыжку.

После этого главное соревнование дня - мужской полуфинал на дистанции 400 м с барьерами, на котором выступит и Расмус Мяги.

Ну а затем соревнования продолжатся: финал метания диска (мужчины), полуфиналы на дистанции 400 м (женщины), финал мужского забега на 400 м, финал мужского стипльчеза и церемония награждения победительниц забега на 200 м.