Первый блок трансляции Олимпиады - легкая атлетика. В утреннем эфире прыжки в высоту - квалификация среди мужчин. А затем - первый тур женской стометровки с барьерами - на старт этих соревнований выйдет обладательница олимпийского рекорда, спортсменка номер один мирового рейтинга Жасмин Камачо-Куинн.
Прямой эфир ⟩ Олимпиада продолжается - завоюет ли олимпийская рекордсменка золото?
Также в программе квалификационный раунд соревнований по метанию копья среди женщин.
У мужчин в утреннем блоке запланированы первые туры забега на 5000 м и 800 м.
Также вы увидите утешительный тур женского забега на 1500 м.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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