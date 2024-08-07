Прямой эфир Олимпиада продолжается - завоюет ли олимпийская рекордсменка золото?

Первый блок трансляции Олимпиады - легкая атлетика. В утреннем эфире прыжки в высоту - квалификация среди мужчин. А затем - первый тур женской стометровки с барьерами - на старт этих соревнований выйдет обладательница олимпийского рекорда, спортсменка номер один мирового рейтинга Жасмин Камачо-Куинн.