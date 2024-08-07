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Олимпиада

Прямой эфир Олимпиада продолжается - завоюет ли олимпийская рекордсменка золото?

rus.postimees.ee
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Первый блок трансляции Олимпиады - легкая атлетика. В утреннем эфире прыжки в высоту - квалификация среди мужчин. А затем - первый тур женской стометровки с барьерами - на старт этих соревнований выйдет обладательница олимпийского рекорда, спортсменка номер один мирового рейтинга Жасмин Камачо-Куинн.

Также в программе квалификационный раунд соревнований по метанию копья среди женщин.

У мужчин в утреннем блоке запланированы первые туры забега на 5000 м и 800 м.

Также вы увидите утешительный тур женского забега на 1500 м.

Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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