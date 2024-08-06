Прямой эфир Сражения олимпийских атлетов продолжаются – следите за нашей трансляцией!

В рамках церемонии награждения олимпийских медалистов свои награды получат лучшие спортсмены сразу в пяти спортивных дисциплинах.

Но продолжатся и соревнования: полуфиналы мужского забега на 400 м, напряженный финал у женщин-метательниц молота. Также мы покажем трансляцию полуфинальных забегов на 400 м с барьерами у женщин.

Зрелищный финал мужских соревнований по прыжкам в длину и финал забега на 1500 м.

Одни из самых напряженных соревнований этого вечера - женский стипль-чез на 3000 м - забег с барьерами. Также мы покажем и финал женского забега на 200 м.