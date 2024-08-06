И снова в прямом эфире олимпийские состязания - начинается вечерний блок трансляций, который порадует обширной программой.
Прямой эфир ⟩ Сражения олимпийских атлетов продолжаются – следите за нашей трансляцией!
В рамках церемонии награждения олимпийских медалистов свои награды получат лучшие спортсмены сразу в пяти спортивных дисциплинах.
Но продолжатся и соревнования: полуфиналы мужского забега на 400 м, напряженный финал у женщин-метательниц молота. Также мы покажем трансляцию полуфинальных забегов на 400 м с барьерами у женщин.
Зрелищный финал мужских соревнований по прыжкам в длину и финал забега на 1500 м.
Одни из самых напряженных соревнований этого вечера - женский стипль-чез на 3000 м - забег с барьерами. Также мы покажем и финал женского забега на 200 м.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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