Олимпиада продолжается и сегодня утренний блок трансляции будет полностью посвящен соревнованиям по легкой атлетике.
Прямой эфир ⟩ Мировые легенды вступают в борьбу за олимпийские награды!
Мы покажем квалификационный туры женского забега на 1500 м - вы увидите выступление Фэйт Кипьегон, легендарной бегуньи, считающейся лучшей спортсменкой на этой дистанции. Однако конкуренция будет плотной - на старт выйдет 30 участниц.
Также запланирована трансляция мужских соревнований по метанию копья - два квалификационных тура.
Еще одно соревнование этой трансляции: квалификационные соревнования по прыжкам в длину среди женщин.
И, конечно, утешительные туры - 110 м с барьерами среди мужчин, забег на 400 м у женщин и 400 м с барьерами у мужчин.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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