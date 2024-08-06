Прямой эфир Мировые легенды вступают в борьбу за олимпийские награды!

Мы покажем квалификационный туры женского забега на 1500 м - вы увидите выступление Фэйт Кипьегон, легендарной бегуньи, считающейся лучшей спортсменкой на этой дистанции. Однако конкуренция будет плотной - на старт выйдет 30 участниц.

Также запланирована трансляция мужских соревнований по метанию копья - два квалификационных тура.

Еще одно соревнование этой трансляции: квалификационные соревнования по прыжкам в длину среди женщин.

И, конечно, утешительные туры - 110 м с барьерами среди мужчин, забег на 400 м у женщин и 400 м с барьерами у мужчин.