В Париже продолжаются соревнования по легкой атлетике и сегодняшняя программа весьма насыщенная.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Легкая атлетика: кто-то уже завоевал медали, а кто-то только начал борьбу за призовые места
Вы увидите и церемонии награждения и состязания в увлекательнейших видах спорта. Например, сегодня стартует первый тур мужского стипльчеза - забега на 3000 м с барьерами.
также вы сможете понаблюдать за финалом женского забега на 5000 м и многими другими соревнованиями.
Трансляцию комментирует Константин Бурый.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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