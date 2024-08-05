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Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. Легкая атлетика: кто-то уже завоевал медали, а кто-то только начал борьбу за призовые места

rus.postimees.ee
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В Париже продолжаются соревнования по легкой атлетике и сегодняшняя программа весьма насыщенная.

Вы увидите и церемонии награждения и состязания в увлекательнейших видах спорта. Например, сегодня стартует первый тур мужского стипльчеза - забега на 3000 м с барьерами. 

также вы сможете понаблюдать за финалом женского забега на 5000 м и многими другими соревнованиями.

Трансляцию комментирует Константин Бурый.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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