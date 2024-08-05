44 спортсмена выйдут на старт квалификационного забега на 400 м с барьерами. В числе бегунов и наш легкоатлет Расмус Мяги.
Прямой эфир ⟩ Эстонский легкоатлет Расмус Мяги борется за медаль на Олимпиаде
Мяги выйдет на старт в третьей группе.
Также вы сможете понаблюдать за квалификацией по метанию диска среди мужчин, в 10.40 стартует женская квалификация в прыжках с шестом. У женщин также пройдет и утешительный забег на 400 м.
Соревнования комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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