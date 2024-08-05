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Олимпиада

Прямой эфир Эстонский легкоатлет Расмус Мяги борется за медаль на Олимпиаде

rus.postimees.ee
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44 спортсмена выйдут на старт квалификационного забега на 400 м с барьерами. В числе бегунов и наш легкоатлет Расмус Мяги.

Мяги выйдет на старт в третьей группе.

Также вы сможете понаблюдать за квалификацией по метанию диска среди мужчин, в 10.40 стартует женская квалификация в прыжках с шестом. У женщин также пройдет и утешительный забег на 400 м. 

Соревнования комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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