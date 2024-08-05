Сегодня вы сможете понаблюдать за относительно новым олимпийским видом спорта - смешанной эстафетой в триатлоне.
Прямой эфир ⟩ Олимпиада продолжается триатлоном: следите за зрелищной эстафетой
В этом состязании в каждый команде по две женщины и двое мужчин. Каждый спортсмен на своем этапе преодолевает короткий плавательный участок (300 метров), затем велоэтап (его протяженность составляет 7 км), а последняя дисциплина - бег (дистанция 1,8 км).
Несмотря на то, что этапы значительно короче стандартной олимпийской дистанции, это не делает смешанную эстафету проще. В данном случае работает правило: чем короче гонка — тем выше интенсивность и скорость.
На старт выйдут 17 команд.
Трансляцию комментируют Дмитрий Пютсепп и Алекс Лубнин.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.