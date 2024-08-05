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Олимпиада

Прямой эфир Олимпиада продолжается триатлоном: следите за зрелищной эстафетой

rus.postimees.ee
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Сегодня вы сможете понаблюдать за относительно новым олимпийским видом спорта - смешанной эстафетой в триатлоне.

В этом состязании в каждый команде по две женщины и двое мужчин. Каждый спортсмен на своем этапе преодолевает короткий плавательный участок (300 метров), затем велоэтап (его протяженность составляет 7 км), а последняя дисциплина - бег (дистанция 1,8 км).

Несмотря на то, что этапы значительно короче стандартной олимпийской дистанции, это не делает смешанную эстафету проще. В данном случае работает правило: чем короче гонка — тем выше интенсивность и скорость.

На старт выйдут 17 команд.

Трансляцию комментируют Дмитрий Пютсепп и Алекс Лубнин.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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