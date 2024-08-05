Прямой эфир Олимпиада продолжается триатлоном: следите за зрелищной эстафетой

В этом состязании в каждый команде по две женщины и двое мужчин. Каждый спортсмен на своем этапе преодолевает короткий плавательный участок (300 метров), затем велоэтап (его протяженность составляет 7 км), а последняя дисциплина - бег (дистанция 1,8 км).