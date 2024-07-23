Словенец Тадей Погачар, недавний победитель Tour de France, отказался от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, о чем объявил Национальный олимпийский комитет Словении.
Новоиспеченный победитель Tour de France не выступит на Олимпиаде в Париже
Перевод: Павел Соболев
Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.
«Главный тренер национальной мужской сборной по велоспорту объявил имена гонщиков, которые примут участие в Олимпийских играх этого года в Париже. Тадея Погачара, который слишком устал, среди них нет», - говорится в сообщении олимпийского комитета.
Нового чемпиона Tour de France заменит его товарищ по команде Домен Новак. У Словении четыре места в мужской групповой гонке. Помимо Новака на старт выйдут Лука Мезгеч, Матей Мохорич и Ян Тратник.
Позавчера Погачар стал абсолютным победителем Tour de France.
С 1997 года Погачар стал первым гонщиком, выигравшим престижнейшие итальянский и французский велотуры в одном сезоне.
В общем зачета Погачар обошел занявшего второе место датчанина Йонаса Вингегора на 6 минут 17 секунд, и бельгийца Ремко Эвенепула - на 9 минут 18 секунд.
Погачар уже имеет олимпийскую медаль. На Играх в Токио он завоевал бронзу в групповой гонке.
Relive the final KM of the final stage of the #TDF2024— Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024
Thank you for watching 💛
Revivez le dernier KM de la dernière étape du #TDF2024
Merci de nous avoir suivi 💛 pic.twitter.com/XyXq6zDWsC