Новоиспеченный победитель Tour de France не выступит на Олимпиаде в Париже

Перевод: Павел Соболев

Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.

«Главный тренер национальной мужской сборной по велоспорту объявил имена гонщиков, которые примут участие в Олимпийских играх этого года в Париже. Тадея Погачара, который слишком устал, среди них нет», - говорится в сообщении олимпийского комитета.

Нового чемпиона Tour de France заменит его товарищ по команде Домен Новак. У Словении четыре места в мужской групповой гонке. Помимо Новака на старт выйдут Лука Мезгеч, Матей Мохорич и Ян Тратник.

Позавчера Погачар стал абсолютным победителем Tour de France.

С 1997 года Погачар стал первым гонщиком, выигравшим престижнейшие итальянский и французский велотуры в одном сезоне.

В общем зачета Погачар обошел занявшего второе место датчанина Йонаса Вингегора на 6 минут 17 секунд, и бельгийца Ремко Эвенепула - на 9 минут 18 секунд.

Погачар уже имеет олимпийскую медаль. На Играх в Токио он завоевал бронзу в групповой гонке.

Relive the final KM of the final stage of the #TDF2024

Thank you for watching 💛



Revivez le dernier KM de la dernière étape du #TDF2024

Merci de nous avoir suivi 💛 pic.twitter.com/XyXq6zDWsC — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2024