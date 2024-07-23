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Олимпиада

Новоиспеченный победитель Tour de France не выступит на Олимпиаде в Париже

, репортер
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Тадей Погачар.
Тадей Погачар. Фото: IMAGO / Jan De Meuleneir / IMAGO / Photo News / Scanpix

Словенец Тадей Погачар, недавний победитель Tour de France, отказался от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, о чем объявил Национальный олимпийский комитет Словении.

Перевод: Павел Соболев

Погачар пропустит Олимпиаду из-за усталости.

«Главный тренер национальной мужской сборной по велоспорту объявил имена гонщиков, которые примут участие в Олимпийских играх этого года в Париже. Тадея Погачара, который слишком устал, среди них нет», - говорится в сообщении олимпийского комитета.

Нового чемпиона Tour de France заменит его товарищ по команде Домен Новак. У Словении четыре места в мужской групповой гонке. Помимо Новака на старт выйдут Лука Мезгеч, Матей Мохорич и Ян Тратник.

Позавчера Погачар стал абсолютным победителем Tour de France.

С 1997 года Погачар стал первым гонщиком, выигравшим престижнейшие итальянский и французский велотуры в одном сезоне.

В общем зачета Погачар обошел занявшего второе место датчанина Йонаса Вингегора на 6 минут 17 секунд, и бельгийца Ремко Эвенепула - на 9 минут 18 секунд.

Погачар уже имеет олимпийскую медаль. На Играх в Токио он завоевал бронзу в групповой гонке.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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