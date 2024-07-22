Северная Корея отправила на Олимпиаду в Париж 16 спортсменов

Северокорейские спортсмены отправились в Париж в субботу, что было зафиксировано журналистами AFP. Спортсмены позировали для фото в аэропорту Пхеньяна в белых пиджаках, украшенных флагом их страны и нагрудными знаками с изображением бывших государственных лидеров. По данным южнокорейского издания Yonhap, 16 северокорейских спортсменов примут участие в соревнованиях по семи олимпийским видам спорта в Париже, включая бокс и настольный теннис.

КНДР не отправила делегацию в Токио на Олимпиаду-2020 (из-за коронавируса она была перенесена на 2021 год), поскольку пандемия еще продолжалась, и именно по этой причине была отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Олимпийские игры 2016 года в Бразилии были последним опытом участия северокорейцев в летних олимпийских соревнованиях. При этом из Бразилии они привезли две золотые медали. Рим Чон Сим выиграла золото в тяжелой атлетике среди женщин, а Ли Се Гван - высшую награду в мужской гимнастике.