Ради Олимпиады австралийский спортсмен пошел на ампутацию пальца

Мэтт Доусон, спортсмен австралийской сборной по хоккею на траве и серебряный призер ОИ 2020 года в ходе тренировки сломал безымянный палец. Чтобы не тратить время на гипс и восстановление, он решил просто-напросто ампутировать часть пальца.

«Я принял осознанное решение с пластическим хирургом не только ради возможности играть в Париже, но и для жизни после. Лучшим вариантом было для меня ампутировать верхнюю часть пальца. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуться в форму», — сказал Доусон.

Кстати, для Доусона это не первая серьезная травма. Так, шесть лет назад он едва не лишился глаза, получив удар клюшкой.