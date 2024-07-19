Портал олимпийских игр сообщает, что член сборной Австралии по хоккею на траве пошел на ампутацию пальца ради участия в Олимпийских играх.
Ради Олимпиады австралийский спортсмен пошел на ампутацию пальца
Мэтт Доусон, спортсмен австралийской сборной по хоккею на траве и серебряный призер ОИ 2020 года в ходе тренировки сломал безымянный палец. Чтобы не тратить время на гипс и восстановление, он решил просто-напросто ампутировать часть пальца.
«Я принял осознанное решение с пластическим хирургом не только ради возможности играть в Париже, но и для жизни после. Лучшим вариантом было для меня ампутировать верхнюю часть пальца. Надеюсь, мне не понадобится слишком много времени, чтобы вернуться в форму», — сказал Доусон.
Кстати, для Доусона это не первая серьезная травма. Так, шесть лет назад он едва не лишился глаза, получив удар клюшкой.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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