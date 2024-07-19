В следующую пятницу в Париже начнутся 33-е летние Олимпийские игры, где Эстонию будет представлять самая маленькая национальная сборная с момента восстановления независимости. Меньше всего на соревнованиях будет представлено наших легкоатлетов – всего пятеро. Что не так с легкой атлетикой, задается вопросом тренер по легкой атлетике и предприниматель Яанус Крийск
Яанус Крийск ⟩ Эстонская легкая атлетика на парижской Олимпиаде, или Последнее выступление тренеров старой школы?
Самый простой способ объяснить это - взглянуть на этих пятерых спортсменов, которые буквально воспитывались своими тренерами. То есть из талантливых детей подготовили атлетов международного уровня.
Начнем, конечно же, с единственной девушки в нашей сборной по легкой атлетике, прыгунье в высоту Элизабет Пихела, у которой на Олимпиаде во Франции будет дебют. Ее тренер-воспитатель - 74-летний Свен Андресоо. Мой хороший коллега вывел на Олимпиаду многих эстонских легкоатлетов, пожалуй, он номер один в этой дисциплине.
Бегуна на 400 метров с барьерами Расмуса Мяги, который дважды выходил в олимпийские финалы, вырастил его 63-летний отец, тоже тренер Тайво.
Номером один в олимпийской сборной Эстонии является десятиборец Йоханнес Эрм, ставший в этом году чемпионом Европы. Тренер, вырастивший этого спортсмена - Хольгер Пеэль, которому сейчас 65 лет.
Здесь стоит отметить хорошее чутье Эрма в выборе системы тренировок. Достигнув под руководством Пеэля вершины в своей возрастной группе и уехав затем на учебу в университет США, где уровень результатов не улучшился, десятиборец мудро вернулся к системе, которая принесла ему первоначальный успех. Кстати, помимо золота чемпионата Европы, в этом году у него есть бронзовая медаль в семиборье с чемпионата мира в закрытых помещениях.
Наша вторая надежда на медаль – еще один десятиборец Карел Тилга, занявший четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Спортсмена открыл и обучил 77-летний Яан Тийтсаар. Главная цель Тилга – быть максимально здоровым накануне соревнованиями, а природных данных у легкоатлета в избытке.
Третьим десятиборцем в команде является Янек Ыйглане. Он всегда участвует в крупных соревнованиях, но всегда с проблемами, хотя бронза чемпионата Европы и его положение в топ-10 сильнейших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что у него есть уровень. Его тренером-воспитателем также является Андресоо.
В Париже нас представят всего пять спортсменов, чьи тренеры уже давно ушли на пенсию или выйдут через несколько лет. О чем это нам говорит? Профессор десятиборья Фред Куду говорил, что по-настоящему талантливых тренеров гораздо меньше, чем спортсменов.
За восемь лет, прошедших с Олимпийских игр в Рио, где участвовало 17 легкоатлетов, мы дошли до команды из пяти легкоатлетов. Причину стоит искать исключительно в тренерах, мудрых руководителях, ведь спортсмен всегда номер один, но именно тренер всегда руководит процессом.
Что общего у Мяги, Андресоо, Пеэля и Тийтсаарта? Любовь к спорту, опыт, целеустремленность, желание развиваться, критический ум, требовательность к себе и спортсмену, профессиональное высшее образование.
Что за чудо это профессиональное высшее образование, что оно так важно? Это абсолютный свод знаний в спортивной дисциплине на данный момент и на самом высоком уровне, который постоянно развивается. Если нет профессионального высшего образования, если руководствуются только опытом и тренерским интеллектом, невозможно достичь каких-то высот, действуя с нулевой отметки. Если, конечно, не встретится на пути какой-нибудь супермощный спортивный талант.
Кроме того, хорошему тренеру нужен еще и инстинкт. Почему это важно? Тренеры делятся на три группы. В первую входят те, кто очень хорошо понимает, как должен работать процесс в той или иной дисциплине.
Во вторую входит меньшая группа тренеров, которые, помимо этого, очень хорошо понимают, что нужно конкретному спортсмену для развития и реализации своих способностей в нужное время и в нужном месте.
И последнюю, самую малочисленную группу составляют тренеры, которые, помимо всего перечисленного, умеют в доступной форме донести до спортсмена свои мысли, чтобы его способности были реализованы в нужный момент для отличного результата.
В теории это просто, но крайне сложно на практике, потому что, как сказал Куду, талантливых тренеров мало, и если профессиональная система эстонских тренеров и дальше будет игнорировать требование о высшем образовании, то таких тренеров со временем станет ненамного больше.