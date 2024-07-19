Пт, 19.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада
До игр остается:
7
ДЕНЬ

Яанус Крийск Эстонская легкая атлетика на парижской Олимпиаде, или Последнее выступление тренеров старой школы?

Jaanus Kriisk
, ettevõtja ja treener
Copy
Три Мяги: Тайво, Расмус и Анне. Чемпионат мира 2023 года.
Три Мяги: Тайво, Расмус и Анне. Чемпионат мира 2023 года. Фото: Tairo Lutter

В следующую пятницу в Париже начнутся 33-е летние Олимпийские игры, где Эстонию будет представлять самая маленькая национальная сборная с момента восстановления независимости. Меньше всего на соревнованиях будет представлено наших легкоатлетов – всего пятеро. Что не так с легкой атлетикой, задается вопросом тренер по легкой атлетике и предприниматель Яанус Крийск

Самый простой способ объяснить это - взглянуть на этих пятерых спортсменов, которые буквально воспитывались своими тренерами. То есть из талантливых детей подготовили атлетов международного уровня.

Начнем, конечно же, с единственной девушки в нашей сборной по легкой атлетике, прыгунье в высоту Элизабет Пихела, у которой на Олимпиаде во Франции будет дебют. Ее тренер-воспитатель - 74-летний Свен Андресоо. Мой хороший коллега вывел на Олимпиаду многих эстонских легкоатлетов, пожалуй, он номер один в этой дисциплине.

Бегуна на 400 метров с барьерами Расмуса Мяги, который дважды выходил в олимпийские финалы, вырастил его 63-летний отец, тоже тренер Тайво.

Номером один в олимпийской сборной Эстонии является десятиборец Йоханнес Эрм, ставший в этом году чемпионом Европы. Тренер, вырастивший этого спортсмена - Хольгер Пеэль, которому сейчас 65 лет.

Хольгер Пеэл со своим подопечным Йоханнесом Эрмом.
Хольгер Пеэл со своим подопечным Йоханнесом Эрмом. Фото: Tairo Lutter

Здесь стоит отметить хорошее чутье Эрма в выборе системы тренировок. Достигнув под руководством Пеэля вершины в своей возрастной группе и уехав затем на учебу в университет США, где уровень результатов не улучшился, десятиборец мудро вернулся к системе, которая принесла ему первоначальный успех. Кстати, помимо золота чемпионата Европы, в этом году у него есть бронзовая медаль в семиборье с чемпионата мира в закрытых помещениях.

Наша вторая надежда на медаль – еще один десятиборец Карел Тилга, занявший четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира. Спортсмена открыл и обучил 77-летний Яан Тийтсаар. Главная цель Тилга – быть максимально здоровым накануне соревнованиями, а природных данных у легкоатлета в избытке.

Удостоенные знака отличия Яан Тийтсаар (справа) может считать крупнейшим достижением своей карьеры то что Карел Тильга (в центре) начал заниматься легкой атлетикой под его руководством.
Удостоенные знака отличия Яан Тийтсаар (справа) может считать крупнейшим достижением своей карьеры то что Карел Тильга (в центре) начал заниматься легкой атлетикой под его руководством. Фото: Mihkel Maripuu

Третьим десятиборцем в команде является Янек Ыйглане. Он всегда участвует в крупных соревнованиях, но всегда с проблемами, хотя бронза чемпионата Европы и его положение в топ-10 сильнейших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что у него есть уровень. Его тренером-воспитателем также является Андресоо.

В Париже нас представят всего пять спортсменов, чьи тренеры уже давно ушли на пенсию или выйдут через несколько лет. О чем это нам говорит? Профессор десятиборья Фред Куду говорил, что по-настоящему талантливых тренеров гораздо меньше, чем спортсменов.

За восемь лет, прошедших с Олимпийских игр в Рио, где участвовало 17 легкоатлетов, мы дошли до команды из пяти легкоатлетов. Причину стоит искать исключительно в тренерах, мудрых руководителях, ведь спортсмен всегда номер один, но именно тренер всегда руководит процессом.

Что общего у Мяги, Андресоо, Пеэля и Тийтсаарта? Любовь к спорту, опыт, целеустремленность, желание развиваться, критический ум, требовательность к себе и спортсмену, профессиональное высшее образование.

Что за чудо это профессиональное высшее образование, что оно так важно? Это абсолютный свод знаний в спортивной дисциплине на данный момент и на самом высоком уровне, который постоянно развивается. Если нет профессионального высшего образования, если руководствуются только опытом и тренерским интеллектом, невозможно достичь каких-то высот, действуя с нулевой отметки. Если, конечно, не встретится на пути какой-нибудь супермощный спортивный талант.

Кроме того, хорошему тренеру нужен еще и инстинкт. Почему это важно? Тренеры делятся на три группы. В первую входят те, кто очень хорошо понимает, как должен работать процесс в той или иной дисциплине.

Во вторую входит меньшая группа тренеров, которые, помимо этого, очень хорошо понимают, что нужно конкретному спортсмену для развития и реализации своих способностей в нужное время и в нужном месте.

И последнюю, самую малочисленную группу составляют тренеры, которые, помимо всего перечисленного, умеют в доступной форме донести до спортсмена свои мысли, чтобы его способности были реализованы в нужный момент для отличного результата.

В теории это просто, но крайне сложно на практике, потому что, как сказал Куду, талантливых тренеров мало, и если профессиональная система эстонских тренеров и дальше будет игнорировать требование о высшем образовании, то таких тренеров со временем станет ненамного больше.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх