Яанус Крийск Эстонская легкая атлетика на парижской Олимпиаде, или Последнее выступление тренеров старой школы?

Удостоенные знака отличия Яан Тийтсаар (справа) может считать крупнейшим достижением своей карьеры то что Карел Тильга (в центре) начал заниматься легкой атлетикой под его руководством. Фото: Mihkel Maripuu

Третьим десятиборцем в команде является Янек Ыйглане. Он всегда участвует в крупных соревнованиях, но всегда с проблемами, хотя бронза чемпионата Европы и его положение в топ-10 сильнейших спортсменов на чемпионатах мира показывают, что у него есть уровень. Его тренером-воспитателем также является Андресоо.

В Париже нас представят всего пять спортсменов, чьи тренеры уже давно ушли на пенсию или выйдут через несколько лет. О чем это нам говорит? Профессор десятиборья Фред Куду говорил, что по-настоящему талантливых тренеров гораздо меньше, чем спортсменов.

За восемь лет, прошедших с Олимпийских игр в Рио, где участвовало 17 легкоатлетов, мы дошли до команды из пяти легкоатлетов. Причину стоит искать исключительно в тренерах, мудрых руководителях, ведь спортсмен всегда номер один, но именно тренер всегда руководит процессом.

Что общего у Мяги, Андресоо, Пеэля и Тийтсаарта? Любовь к спорту, опыт, целеустремленность, желание развиваться, критический ум, требовательность к себе и спортсмену, профессиональное высшее образование.