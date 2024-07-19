МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Но будет ли оно соблюдаться?

Эта резолюция была принята генассамблеей ООН в прошлом году практически единогласно – воздержались лишь Россия и Сирия.

Сейчас международный олимпийский комитет провозгласил перемирие.

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — говорится в сообщении МОК.

Будет ли перемирие соблюдаться в действительности, вопрос открытый. Еще в марте лидеры Франции и Китая призывали президента РФ Владимира Путина прекратить на время проведения Олимпиады военные действия. На что был дан крайне уклончивый ответ.

Путин пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

В качестве аргумента против перемирия звучало то, что Украина воспользуется паузой для перегруппировки войск и перевооружения.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.