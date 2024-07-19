Пт, 19.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада
До игр остается:
7
ДЕНЬ

МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Но будет ли оно соблюдаться?

rus.postimees.ee
Copy
Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

За семь дней до начала Олимпиады объявляется олимпийское перемирие, которое завершается спустя семь дней после закрытия Паралимпиады.

Эта резолюция была принята генассамблеей ООН в прошлом году практически единогласно – воздержались лишь Россия и Сирия.

Сейчас международный олимпийский комитет провозгласил перемирие.

«Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе», — говорится в сообщении МОК.

Будет ли перемирие соблюдаться в действительности, вопрос открытый. Еще в марте лидеры Франции и Китая призывали президента РФ Владимира Путина прекратить на время проведения Олимпиады военные действия. На что был дан крайне уклончивый ответ.

Путин пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

В качестве аргумента против перемирия звучало то, что Украина воспользуется паузой для перегруппировки войск и перевооружения.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Kanal 2, Duo 5, на русском языке много интересной информации найдете на Kanal 7. Читайте новости на портале RusPostimees, слушайте новости на радио Kuku.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх