Прямой эфир Олимпийская интрига сохраняется: состязания по легкой атлетике продолжаются!

Награды вручат победительницам женских соревнований по толканию ядра, по тройному прыжку и чемпионкам в забеге на 100 м.

У мужчин свои награды получат десятиборцы.

Затем мы перейдем к финалам: сегодня вас также ожидает насыщенная программа.

Финалы по прыжкам в высоту среди женщин, у мужчин - по метанию молота и стометровой дистанции.

Также запланирована трансляция первого тура мужского забега на 400 м.

А также вы увидите полуфиналы мужских забегов и у женщин - забега на дистанции 800 м.

Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.