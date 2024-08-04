Сегодняшняя трансляция будет насыщена приятными событиями: вы увидите церемонию награждения победителей сразу нескольких олимпийских дисциплин!
Прямой эфир ⟩ Олимпийская интрига сохраняется: состязания по легкой атлетике продолжаются!
Награды вручат победительницам женских соревнований по толканию ядра, по тройному прыжку и чемпионкам в забеге на 100 м.
У мужчин свои награды получат десятиборцы.
Затем мы перейдем к финалам: сегодня вас также ожидает насыщенная программа.
Финалы по прыжкам в высоту среди женщин, у мужчин - по метанию молота и стометровой дистанции.
Также запланирована трансляция первого тура мужского забега на 400 м.
А также вы увидите полуфиналы мужских забегов и у женщин - забега на дистанции 800 м.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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