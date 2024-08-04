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Олимпиада

Прямой эфир Соревнования по легкой атлетике продолжаются. Следите за напряженной борьбой среди женщин, а также еще за рядом соревнований

rus.postimees.ee
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Олимпиада продолжается! Сегодня вы увидите соревнования по легкой атлетике, в том числе первый тур стипльчеза среди женщин - забег на 3000 м с барьерами.

Кроме того, мы покажем в прямом эфире квалификацию по метанию молота (женщины), женскую двухсотметровку.

У мужчин пройдет квалификация в пряжках в длину. Также запланирован забег на 110 м с барьерами.

Последнее в этой трансляции соревнование - предварительный тур женского забега на 400 м с барьерами.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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