Олимпиада продолжается! Сегодня вы увидите соревнования по легкой атлетике, в том числе первый тур стипльчеза среди женщин - забег на 3000 м с барьерами.
Прямой эфир ⟩ Соревнования по легкой атлетике продолжаются. Следите за напряженной борьбой среди женщин, а также еще за рядом соревнований
Кроме того, мы покажем в прямом эфире квалификацию по метанию молота (женщины), женскую двухсотметровку.
У мужчин пройдет квалификация в пряжках в длину. Также запланирован забег на 110 м с барьерами.
Последнее в этой трансляции соревнование - предварительный тур женского забега на 400 м с барьерами.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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