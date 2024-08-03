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Олимпиада

Десятиборье продолжается! Сегодня определятся лучшие

rus.postimees.ee
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Приглашаем вас посмотреть завершающий этап соревнований по десятиборью. Спортсмены будут состязаться в метании копья, также им предстоит забег на 1500 метров.

Кроме того, вы увидите включения с других соревнований по легкой атлетике: утешительный тур мужской дистанции 1500 м, финальные соревнования по толканию ядра, женский полуфинал и финал в стометровке, финал по тройному прыжку у женщин, эстафета.

Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Константин Бурый.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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