Приглашаем вас посмотреть завершающий этап соревнований по десятиборью. Спортсмены будут состязаться в метании копья, также им предстоит забег на 1500 метров.
Десятиборье продолжается! Сегодня определятся лучшие
Кроме того, вы увидите включения с других соревнований по легкой атлетике: утешительный тур мужской дистанции 1500 м, финальные соревнования по толканию ядра, женский полуфинал и финал в стометровке, финал по тройному прыжку у женщин, эстафета.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Константин Бурый.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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