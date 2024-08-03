Продолжаются соревнования по десятиборью - во второй день вы увидите трансляции соревнований по бегу с барьерами на дистанции 110 м и также соревнования по метанию диска.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Эстонские десятиборцы продолжают соревнования, кто же победит в конкуренции?
Эстонские десятиборцы Карел Тильга, Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм участвуют во всех этих дисциплинах и борются за медали.
Помимо десятиборья, в программе мужская квалификация в прыжках с шестом, предварительный раунд в мужской стометровке, утешительный тур на дистанции 800 м среди женщин и первый тур забега на 100 м среди мужчин.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Михаил Бурый.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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