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Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. Эстонские десятиборцы продолжают соревнования, кто же победит в конкуренции?

rus.postimees.ee
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Продолжаются соревнования по десятиборью - во второй день вы увидите трансляции соревнований по бегу с барьерами на дистанции 110 м и также соревнования по метанию диска. 

Эстонские десятиборцы Карел Тильга, Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм участвуют во всех этих дисциплинах и борются за медали.

Помимо десятиборья, в программе мужская квалификация в прыжках с шестом, предварительный раунд в мужской стометровке, утешительный тур на дистанции 800 м среди женщин и первый тур забега на 100 м среди мужчин.

Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Михаил Бурый.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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