ОИ в Париже. Наши легкоатлеты продолжают выступления: сегодня прыжки в высоту и забег на 400 м

Продолжаются олимпийские соревнования по легкой атлетике. Сегодня мы продолжаем болеть за Янека Ыйглане, Карела Тильга и Йоханнеса Эрма - им предстоит бороться за лучшие места в прыжках в высоту и забеге на 400 м.