Продолжаются олимпийские соревнования по легкой атлетике. Сегодня мы продолжаем болеть за Янека Ыйглане, Карела Тильга и Йоханнеса Эрма - им предстоит бороться за лучшие места в прыжках в высоту и забеге на 400 м.
ОИ в Париже. Наши легкоатлеты продолжают выступления: сегодня прыжки в высоту и забег на 400 м
Кроме этого, у зрителей будет возможность увидеть соревнования по тройному прыжку и метанию диска среди женщин, смешанную эстафету, толкание ядра и многое другое.
Трансляцию комментируют Константин Бурый и Стас Кузнецов.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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