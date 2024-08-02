Пт, 2.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

ОИ в Париже. Наши легкоатлеты продолжают выступления: сегодня прыжки в высоту и забег на 400 м

rus.postimees.ee
Copy

Продолжаются олимпийские соревнования по легкой атлетике. Сегодня мы продолжаем болеть за Янека Ыйглане, Карела Тильга и Йоханнеса Эрма - им предстоит бороться за лучшие места в прыжках в высоту и забеге на 400 м.

Кроме этого, у зрителей будет возможность увидеть соревнования по тройному прыжку и метанию диска среди женщин, смешанную эстафету, толкание ядра и многое другое.

Трансляцию комментируют Константин Бурый и Стас Кузнецов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх