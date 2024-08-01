Сегодня у пловцов очень насыщенный день - вы увидите и финалы 200-метровок у женщин и мужчин (у женщин баттерфляй, у мужчин - на спине), полуфиналы мужской 50-метровки вольным стилем.
ОИ в Париже. Кто станет лучшим среди пловцов? Смотрите соревнования с нами!
Трансляцию продолжат финал женской 200-метровки брассом, а также женские полуфиналы на дистанции 200 м на спине.
После этих соревнований вы увидите полуфинальные мужские заплывы на 200 м комплексом и финал женской эстафеты 4х200 вольным стилем.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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