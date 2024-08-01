ОИ в Париже. В своей подгруппе по пляжному волейболу играют представительницы Австралии и Канады

В пляжный волейбол играют две команды по два игрока на песчаной площадке длиной 16 м и шириной 8 м, что несколько меньше, чем на крытой площадке, разделенной сеткой. В пляжном волейболе используется та же высота сетки, что и в закрытых помещениях: 2,24 м для женщин и 2,43 м для мужчин.

В матче побеждает команда, первой выигравшая два сета. Первые два сета играются до 21 очка каждый, третий сет, если необходимо, играется до 15 очков. Поскольку в каждой команде всего два игрока, игрокам приходится преодолевать гораздо большее расстояние, что требует от них молниеносных рефлексов. Матчи по пляжному волейболу проводятся на открытом воздухе, где ветер, солнце и дождь могут повлиять на условия игры, поэтому для достижения успеха игроки должны быть очень универсальными и адаптироваться к обстановке.