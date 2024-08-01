Олимпиада продолжается. Сегодня предлагаем начать олимпийский день с просмотра соревнований по плаванию.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Кто станет первым в плавании? Смотрите трансляцию олимпийских заплывов
В программе квалификационная дистанция 200 м на спине среди женщин, 50 м фристайлом среди мужчин, также квалификация 200 м комплексом у мужчин, и еще одна квалификация: эстафета 4х200 м вольным стилем у женщин.
Трансляцию комментируют Стас кузнецов и Дмитрий Пютсепп.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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