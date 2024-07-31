Соревнования по плаванию продолжаются! Сегодня вы сможете увидеть очередные соревнования: в олимпийском финале на дистанции 200 м баттерфляем выступит Крегор Цирк.
ОИ в Париже. Будет ли медаль? Крегор Цирк готов бороться!
Напомним, что накануне Крегор Цирк, установив личный рекорд и рекорд Эстонии, вышел в финал Олимпиады и сейчас будет бороться за заветную награду.
Трансляцию комментируют Дмитрий Пютсепп и Карина Половникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.