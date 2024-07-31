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Олимпиада

ОИ в Париже. Будет ли медаль? Крегор Цирк готов бороться!

rus.postimees.ee
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Соревнования по плаванию продолжаются! Сегодня вы сможете увидеть очередные соревнования: в олимпийском финале на дистанции 200 м баттерфляем выступит Крегор Цирк. 

Напомним, что накануне Крегор Цирк, установив личный рекорд и рекорд Эстонии, вышел в финал Олимпиады и сейчас будет бороться за заветную награду.

Трансляцию комментируют Дмитрий Пютсепп и Карина Половникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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