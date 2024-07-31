На Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе BMX-фристайл впервые вышел на олимпийскую сцену. Захватывающее зрелище убедило МОК в перспективности этого вида городского спорта и с тех пор BMX вошел в программу Олимпийских игр.