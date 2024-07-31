На Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе BMX-фристайл впервые вышел на олимпийскую сцену. Захватывающее зрелище убедило МОК в перспективности этого вида городского спорта и с тех пор BMX вошел в программу Олимпийских игр.
Вашему вниманию предлагается финал соревнований по парковой езде среди женщин, трансляцию комментирует Стас Кузнецов.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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