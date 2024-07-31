Прямой эфир ОИ в Париже. Болеем за эстонцев: сегодня соревнуются и Энели Ефимова, и наши гребцы, и дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд

Энели Ефимова будет соревноваться на дистанции 200 м брассом - пока еще в предварительных заплывах. Сразу после нее вы увидите выступления эстонских гребцов: Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак, которые будут состязаться во втором полуфинале за лучшее место в гонке.