Сегодня наши зрители смогут поболеть сразу за троих представителей Эстонии.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Болеем за эстонцев: сегодня соревнуются и Энели Ефимова, и наши гребцы, и дзюдоист Клен Кристофер Кальюлайд
Энели Ефимова будет соревноваться на дистанции 200 м брассом - пока еще в предварительных заплывах. Сразу после нее вы увидите выступления эстонских гребцов: Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак, которые будут состязаться во втором полуфинале за лучшее место в гонке.
Последним будет выступление эстонского дзюдоиста Клена Кристофера Кальюлайда.
Трансляцию комментирует Стас Кузнецов, в соревнованиях по плаванию ему поможет Карина Половникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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