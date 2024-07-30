Завершают сегодняшний олимпийский день соревнования по плаванию. В 21.20 стартует эстонский пловец Крегор Цирк - ему предстоит преодолеть 200 м баттерфляем.

Если он войдет в число сильнейших спортсменов, то будет представлять Эстонию в финале.