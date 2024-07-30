Завершают сегодняшний олимпийский день соревнования по плаванию. В 21.20 стартует эстонский пловец Крегор Цирк - ему предстоит преодолеть 200 м баттерфляем.
Если он войдет в число сильнейших спортсменов, то будет представлять Эстонию в финале.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Карина Половникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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