Прямой эфир ОИ в Париже. Прямая трансляция мужского индивидуального первенства по триатлону

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх среди женщин и мужчин состоят из плавательного заплыва на 1500 м, велосипедной гонки на 40 км и бега на 10 км. Предварительные соревнования не проводятся, и турнир представляет собой один старт, в котором победителем становится спортсмен, первым пересекший финишную черту.