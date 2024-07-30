На старт индивидуального мужского первенства в олимпийском триатлоне выйдут 55 спортсменов. Им предстоит проплыть 1500 м, проехать 40 км на велосипеде и пробежать 10 км.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Прямая трансляция мужского индивидуального первенства по триатлону
Соревнования по триатлону на Олимпийских играх среди женщин и мужчин состоят из плавательного заплыва на 1500 м, велосипедной гонки на 40 км и бега на 10 км. Предварительные соревнования не проводятся, и турнир представляет собой один старт, в котором победителем становится спортсмен, первым пересекший финишную черту.
Комментирует трансляцию Стас Кузнецов.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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