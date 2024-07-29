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Олимпиада

Смотрите в повторе ОИ в Париже. Олимпийское золото в мужских командных соревнованиях по спортивной гимнастике завоевала Япония

rus.postimees.ee
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Завершились соревнования в еще одной красивейшей олимпийской спортивной дисциплине - спортивной гимнастике. Сегодня в мужских командных соревнованиях выступали спортсмены восьми стран.

Золото в напряженнейшей борьбе завоевала команда Японии. Серебро у Китая и бронза у команды США.

Соревнования по спортивной гимнастике состоят из индивидуальных соревнований на различных снарядах, а также командных соревнований на всех снарядах среди мужчин и женщин. Выступления на каждом из снарядов требуют определенных навыков.

Мужчины соревнуются в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Женские соревнования включают в себя опорный прыжок, соревнования на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Каждый вид гимнастических соревнований требует силы, ловкости, координации и точности.

Комментируют трансляцию Карина Половникова и Наталья Чернейко.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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