Смотрите в повторе ОИ в Париже. Олимпийское золото в мужских командных соревнованиях по спортивной гимнастике завоевала Япония

Золото в напряженнейшей борьбе завоевала команда Японии. Серебро у Китая и бронза у команды США.

Соревнования по спортивной гимнастике состоят из индивидуальных соревнований на различных снарядах, а также командных соревнований на всех снарядах среди мужчин и женщин. Выступления на каждом из снарядов требуют определенных навыков.

Мужчины соревнуются в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Женские соревнования включают в себя опорный прыжок, соревнования на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Каждый вид гимнастических соревнований требует силы, ловкости, координации и точности.

Комментируют трансляцию Карина Половникова и Наталья Чернейко.