Предлагаем понаблюдать за еще одной красивейшей олимпийской спортивной дисциплиной - спортивной гимнастикой. Сегодня на ваших экранах - командные соревнования.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Смотрите за командными соревнованиями по спортивной гимнастике
Соревнования по спортивной гимнастике состоят из индивидуальных соревнований на различных снарядах, а также командных соревнований на всех снарядах среди мужчин и женщин. Выступления на каждом из снарядов требуют определенных навыков.
Мужчины соревнуются в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Женские соревнования включают в себя опорный прыжок, соревнования на брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Каждый вид гимнастических соревнований требует силы, ловкости, координации и точности.
Комментируют трансляцию Стас Кузнецов и Наталья Чернейко.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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