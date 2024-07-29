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Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. Зрелищный маунтинбайк - не пропустите!

rus.postimees.ee
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На дистанции кросс-кантри, протяженностью 35,2 км, 36 спортсменов. Мужчинам предстоит преодолеть восемь кругов, каждый круг 4,4 км. Кто же станет лучшим в этой зрелищной спортивной дисциплине?

Маунтинбайк – относительно новый вид спорта, пишет олимпийский портал. Он появился в 1970-х годах, когда велосипедисты Калифорнии решили покататься по бездорожью и исследовать новые тропы. В 1990-х были созданы первые горные велосипеды, способные выдерживать неровности рельефа. Впоследствии езда по бездорожью получила широкое распространение, быстро превратившись в самостоятельный вид спорта. Первые неофициальные соревнования состоялись в конце 1970-х годов, а в 1990-м был проведен первый официальный чемпионат мира по маунтинбайку.

Все велосипедисты стартуют одновременно и преодолевают несколько кругов по горной пересеченной местности, проверяя свою технику и выносливость. На прохождение сложной, с трудным рельефом и большим количеством поворотов трассы гонщики тратят от одного до двух часов, преодолевая за это время десятки километров.

Следите за нашей трансляцией, комментирует Стас Кузнецов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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