Прямой эфир ОИ в Париже. Зрелищный маунтинбайк - не пропустите!

Маунтинбайк – относительно новый вид спорта, пишет олимпийский портал. Он появился в 1970-х годах, когда велосипедисты Калифорнии решили покататься по бездорожью и исследовать новые тропы. В 1990-х были созданы первые горные велосипеды, способные выдерживать неровности рельефа. Впоследствии езда по бездорожью получила широкое распространение, быстро превратившись в самостоятельный вид спорта. Первые неофициальные соревнования состоялись в конце 1970-х годов, а в 1990-м был проведен первый официальный чемпионат мира по маунтинбайку.