Олимпиада в Париже продолжается. Начинаются соревнования по плаванию: вы сможете увидеть квалификационные комплексные женские заплывы на 400 м, 100 м на спине, а также мужской квалификационный заплыв вольным стилем на 800 м.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Утешительный тур для гребцов и соревнования по плаванию
В 12.20 стартует утешительный тур парных четверок гребцов. К сожалению, эстонская команда не смогла пройти дальше и будет выступать в этом раунде.
Первые два места выходят в финал A. Остальные выходят в финал B.
Соревнуются Эстония, Германия, Швейцария, Норвегия и Румыния.
Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Карина Половникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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