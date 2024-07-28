Завершает сегодняшний день трансляция олимпийских соревнований по плаванию.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Снова смотрим плавание и болеем за Эстонию!
На дистанции 100 м брассом Эстонию представит Энели Ефимова.
Но до этого в программе мужские заплывы на 400 м, 100 м баттерфляем у женщин, полуфиналы мужских 200-метровок вольным стилем.
В 22.35 соревнования продолжатся соревнованиями на 100 м на спине среди мужчин, в 23.00 на дистанцию 200 м вольным стилем выйдут женщины.
Соревнования комментируют Стас Кузнецов и Карина Половникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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