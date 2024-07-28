Скейтбординг – молодой и зрелищный вид спорта, возникший в США в 1950-х годах, пишет портал Олимпиады. Когда на море не было волн, серферы от скуки приделали колеса от роликов к своим доскам.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Следим за одной из самых зрелищных олимпийских дисциплин - скейтбордингом
Позже катание на скейтборде стало частью альтернативной культуры 1980-х годов. А сейчас стало олимпийским видом спорта: дебют состоялся на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Лучшие скейтбордисты мира встретятся на Олимпийских играх в Париже, где будут соревноваться в двух самых популярных дисциплинах этого вида спорта: «парк» и «стрит».
Турнир по этому виду спорта пройдет на знаменитой площади Согласия в самом центре французской столицы.
Комментируют Стас Кузнецов и Алекс Лубнин.
Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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