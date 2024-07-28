Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. Следим за одной из самых зрелищных олимпийских дисциплин - скейтбордингом

rus.postimees.ee
Copy

Скейтбординг – молодой и зрелищный вид спорта, возникший в США в 1950-х годах, пишет портал Олимпиады. Когда на море не было волн, серферы от скуки приделали колеса от роликов к своим доскам. 

Позже катание на скейтборде стало частью альтернативной культуры 1980-х годов. А сейчас стало олимпийским видом спорта: дебют состоялся на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Лучшие скейтбордисты мира встретятся на Олимпийских играх в Париже, где будут соревноваться в двух самых популярных дисциплинах этого вида спорта: «парк» и «стрит».

Турнир по этому виду спорта пройдет на знаменитой площади Согласия в самом центре французской столицы.

Комментируют Стас Кузнецов и Алекс Лубнин.

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх