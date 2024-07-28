Продолжаем болеть за эстонских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Париже! На соревнованиях по маунтинбайку Эстонию представляет велогонщица Яника Лыйв.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. На соревнованиях по маунтинбайку среди женщин выступает эстонская спортсменка Яника Лыйв
Спортсменка опытная - это ее вторая Олимпиаде в карьере. На предыдущих Играх в Токио она заняла 17-е место среди 38 вышедших на старт спортсменок.
Сегодня на старте 36 спортсменок.
Комментирует Стас Кузнецов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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