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Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. На соревнованиях по маунтинбайку среди женщин выступает эстонская спортсменка Яника Лыйв

rus.postimees.ee
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Продолжаем болеть за эстонских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Париже! На соревнованиях по маунтинбайку Эстонию представляет велогонщица Яника Лыйв.

Спортсменка опытная - это ее вторая Олимпиаде в карьере. На предыдущих Играх в Токио она заняла 17-е место среди 38 вышедших на старт спортсменок.

Сегодня на старте 36 спортсменок.

Комментирует Стас Кузнецов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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